Жителям Белгородской области напомнили правила экономии воды в жаркие дни. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцам напомнили, что превышение потребления воды в летний период может привести снижению ресурса или полному отсутствию.

В жаркие дни жители микрорайонов ИЖС наполняют бассейны и активно поливают приусадебные участки. В такой период потребление воды может превысить ее поступление из скважин.

Отметим, система водоснабжения рассчитана на то среднее потребление воды, которое зафиксировано в технических условия, выданных абоненту при подключении к сетям. Превышение лимита вызовет неизбежный дефицит ресурса, в некоторых случаях - полное отсутствие воды. Особенно сильно это ощутят жители верхних точек населенных пунктов.

Белгородцам рекомендуют придерживаться простых правил, чтобы избежать проблем:

- запрещено поливать приусадебные участки напрямую из централизованной системы. Можно заранее наполнять емкости в то время, когда расход воды жителями невелик;

- не нужно наполнять бассейны в вечернее время повышенного водоразбора.