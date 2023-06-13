Еще почти 600 белгородских школьников отправились отдыхать в Крым. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 12 июня, губернатор Вячеслав Гладков проводил порядка 600 детей из приграничных территорий Белгородской области на оздоровительный отдых в Республику Крым. По приглашению главы Республики Крым Сергея Аксенова школьники из Белгорода, Грайворона и Красной Яруги отправились отдыхать на 21 день в несколько крымских санаториев в Бахчисарайском районе и в Евпатории

- Надеюсь, что дети наберутся здоровья, искупаются в море, загорят и вернутся радостными домой. А уже 14 июня мы готовим следующую группу – в Пензу. Губернатор Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко также ждет наших мальчишек и девчонок, — поделился губернатор Вячеслав Гладков.

Отметим, что ранее главы многих российских регионов выразили готовность принять детей из приграничных территорий Белгородской области на оздоровительный отдых. Так, в Республике Крым дополнительно примут 1000 белгородских мальчишек и девчонок.