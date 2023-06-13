В ПВР в Белгородской области находятся более 6 тысяч человек. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области продолжают оказывать системную помощь жителям Шебекинского городского округа, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за участившихся отстрелов со стороны Украины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся более шести тысяч человек. Вчера глава региона посетил один из пунктов и поздравил людей с Днем России.

- Сейчас в пунктах временного размещения находится более шести тысяч человек. Всего по области работает 47 ПВР в 10 округах и районах области. Быт обустроен, люди накормлены, но есть и замечания: по формированию заявок, по обеспечению товарами первой необходимости и лекарствами, - отметил губернатор.

Вячеслав Гладков дал поручение министру социальной защиты населения Елене Батановой и министру здравоохранения Андрею Иконникову внести изменения в регламент отработки. Сегодня на оперативном совещании правительства этот вопрос затронули еще раз.