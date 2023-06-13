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НовостиОбщество13 июня 2023 5:45

В Шебекинском округе после обстрелов ВСУ повреждены более 2 000 домов и квартир

Сегодня строители начнут закрывать окна временными материалами
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Шебекинском округе после обстрелов ВСУ повреждены более 2 000 домов и квартир.

В Шебекинском округе после обстрелов ВСУ повреждены более 2 000 домов и квартир.

Фото: скриншот видео

С сегодняшнего дня, 13 июня, власти постепенно приступят к оценке ущерба. Строители также начнут закрывать окна на первых этажах многоквартирных домов временными материалами. Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на своей странице в соцсетях.

Также Жданов сообщил, сколько домов и квартир получили повреждения при обстреле Шебекинского округа.

- Более двух тысяч домов и квартир в Шебекинском городском округе повреждены, в той или иной степени. Большая часть — в городе. 3 многоквартирных дома и 34 частных дома имеют значительные разрушения, эксперты должны дать оценку — подлежат ли они восстановлению, - написал глава администрации Шебекинского округа.

По восстановлению коммунальной инфраструктуры, возобновлению подачи электроэнергии и водоснабжения - этот вопрос глава назвал главным. Планируется запустить резервные источники питания вместе с началом восстановительных работ.