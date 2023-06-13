Белгородский губернатор провел рабочую встречу с Адамом Делимхановым и силовиками. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 12 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, представителями Министерства обороны и руководством управления Росгвардии региона. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

- Сегодня состоялась рабочая встреча с депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ Адамом Султановичем Делимхановым, с представителями Министерства обороны и с руководством группировки Росгвардии по Белгородской области. Провели совещание по текущей обстановке в регионе, - написал Гладков.

Подробности встречи не сообщаются. Отметим, ранее посетил заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко также побывал в Белгородской области. Вместе губернатором они посетили Шебекинский городской округ.