Белгородское село Дроновку обстреляли ВСУ 12 июня 2023

Сегодня, 12 июня, под минометный обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения в одном частном домовладении, осколками посекло фасад и выбило стекла в окнах. Оперативные службы находятся на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 12 июня, при обстреле белгородского села Вязового со стороны Украины повредили здания сельхозпредприятия. Тем временем 10 июня свыше 170 единиц различных боеприпасов прилетели в Белгородскую область со стороны Украины.