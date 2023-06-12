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НовостиПроисшествия12 июня 2023 9:37

В Белгородской области «КамАЗ» вылетел с трассы, погибли два человека

ДТП произошло в Старооскольском городском округе
Алексей СЕРГУНИН
41-летний водитель «КамАЗа» вылетел с дороги с последующим опрокидыванием машины и наездом на опору ЛЭП.

41-летний водитель «КамАЗа» вылетел с дороги с последующим опрокидыванием машины и наездом на опору ЛЭП.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 11 июня, около 19:40 в районе дома № 1 на улице Центральной в селе Долгая Поляна 41-летний водитель «КамАЗа» вылетел с дороги с последующим опрокидыванием машины и наездом на опору ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. С травмами различной степени тяжести водитель и его 43-летний пассажир были доставлены в лечебное учреждение, где скончались.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области трое подростков пострадали в ДТП.