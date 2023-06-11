Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2023 17:43

Росгвардейцев с Днем России поздравляют военкоры

Накануне праздника корреспонденты записали бойцам слова признательности и поддержки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
.

.

Фото: скриншот видео

Военные корреспонденты Антон Степаненко, Евгений Поддубный, Семён Пегов, Валерий Винокуров в преддверии Дня России записали видеопоздравления, в которых обращаются к военнослужащим и сотрудникам Росгвардии со словами признательности и поддержки.

С самого начала СВО военкоры ведущих телеканалов, изданий, информагентств и интернет-проектов работают с росгвардейцами в одной связке. Они снимают и показывают боевую работу наших военнослужащих и сотрудников, с риском для жизни добывают подлинные кадры о том, что происходит в зоне СВО, чтобы рассказать правду своей аудитории. Вместе с росгвардейцами военкоры выступают единым фронтом. Для многих бойцов они стали настоящими друзьями и боевыми братьями, каждый из которых на своем посту служит России.