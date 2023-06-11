Росгвардейцев с Днем России поздравляют военкоры

. Фото: скриншот видео

Военные корреспонденты Антон Степаненко, Евгений Поддубный, Семён Пегов, Валерий Винокуров в преддверии Дня России записали видеопоздравления, в которых обращаются к военнослужащим и сотрудникам Росгвардии со словами признательности и поддержки.

С самого начала СВО военкоры ведущих телеканалов, изданий, информагентств и интернет-проектов работают с росгвардейцами в одной связке. Они снимают и показывают боевую работу наших военнослужащих и сотрудников, с риском для жизни добывают подлинные кадры о том, что происходит в зоне СВО, чтобы рассказать правду своей аудитории. Вместе с росгвардейцами военкоры выступают единым фронтом. Для многих бойцов они стали настоящими друзьями и боевыми братьями, каждый из которых на своем посту служит России.