В Белгородской области выпустили памятную медаль в честь 80-летия Прохоровского сражения. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этом году в Белгородской области отметят 80-летие победы в Прохоровском танковом сражении. В честь юбилейной даты в регионе выпустили памятную медаль для всех, кто принимал участие в танковом сражении под Прохоровкой. На сегодняшний день осталось 380 участников битвы. Они проживают в 55 регионах страны.

- В Подольске уже вручена почетная медаль к 80-летию Прохоровского сражения Марии Михайловне Рохлиной – очень известному и уважаемому нашему ветерану. Мы обратились во все регионы, где проживают наши ветераны. Увидели понимание руководителей регионов и муниципалитетов. И сейчас эта акция распространяется по всей стране. Начинаем вручать медали, конечно, и у нас в области. Будем рассказывать и показывать – очень важно, чтобы память о той Великой войне, о тех событиях была с нами каждый день, а не только во время праздников, - отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Первые медали в Белгородской области губернатор вручил в День России Марии Колтаковой и Александру Полякову.

Губернатор также подчеркнул, что особенность сегодняшнего дня – память о тех великих днях и о сложных событиях, которые происходят сейчас, они неразрывно связаны. И важно передавать историю детям и внукам, чтобы ситуация не повторялась.