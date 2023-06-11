В Белгороде на улице Губкина заработали новые светофоры. фото: @beladm31.

В мэрии областного центра сообщили, что новые светофорные объекты на улице Губкина уже введены в эксплуатацию. Поэтому горожанам стоит быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД с учетом дополнительных регуляторов.

Светофор в районе дома 16в по ул. Губкина обеспечит безопасность пешеходов на вновь обустроенном пешеходном переходе вблизи новых остановок общественного транспорта. Для перехода необходимо нажать кнопку вызова и дождаться разрешающего сигнала.

Светофор в районе военкомата также обеспечивает безопасность пешеходов. Вызов разрешающего сигнала осуществляется по кнопке. Помимо этого, светофор еще и регулирует выезд от военкомата. Чтобы вызвать разрешающую фазу, нужно разместить автомобиль перед стоп-линией и ожидать разрешающий сигнал.

Отметим, светофоры установлены в рамках ремонта улицы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».