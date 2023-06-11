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НовостиПроисшествия11 июня 2023 7:02

В Белгородской области из-за ЧП приостановлено движение электричек

Следствие разбирается в причинах схода 15 вагонов с рельсов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области из-за ЧП приостановлено движение электричек.

В Белгородской области из-за ЧП приостановлено движение электричек.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ночь с 10 на 11 июня в Алексеевском районе Белгородской области с рельсов сошли 15 товарных вагонов локомотива. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из-за ЧП на какое-то время приостановлено движение пригородных поездов и электричек на участке.

- Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы – разбираются в причинах происшествия. Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено, - отметил глава Белгородской области.