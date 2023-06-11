Почти 19 тысяч шебекинцев получили единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В традиционном утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал, какими темпами проходят выплаты жителям Шебекинского городского округа, которые вынужденно покинули населенные пункты из-за постоянных обстрелов ВСУ.

Так, уже почти 19 тысяч шебекинцев получили единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Региональные власти тщательно выверяют базы жителей, чтобы сделать процесс максимально быстрым и точным.

- Еще раз хотел обратиться к тем, кто ждет, что это будет одномоментно – к сожалению, сейчас это невозможно. Выверяем базы, стараемся максимально быстро выполнить эту работу. Много поступает вопросов. Пожалуйста, обращайтесь в администрацию районов и округов, в соцзащиту – будем стараться на все вопросы ответить. И еще раз повторюсь: делаем все, чтобы эта выплата максимально быстро дошла до тех, кто в ней особо нуждается, - подчеркнул глава региона.