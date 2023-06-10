В Белгороде 19 многодетных семей получили ключи от нового жилья

Гладков: Для наших больших и дружных семей практически построена новая улица. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области в этом году по поручению губернатора планируется обеспечить жильем порядка 30 многодетных семей. Общий объем выделенных на эти цели средств составит 250 млн рублей. Для многодетных семей строят дома площадью от 70 до 180 квадратных метров.

- Я очень рад поздравить вас с большим событием – получением нового жилья. Это большое событие в судьбе каждой семьи. Мне кажется, многодетные семьи – самые богатые, потому что есть главное, ради чего жить – ради детей. Вы – образец для всех семей Белгородской области, для всех семей нашей страны. Рад, что есть у нас такая программа. Будем и дальше стараться помочь всем, у кого много детей. Я очень хочу, чтобы все дети были счастливы. А мы будем вместе с вами радоваться их успехам, — поздравил новоселов Вячеслав Гладков.

Напомним, что в 2022 году новые дома получили 145 многодетных семей. Это стало возможным благодаря реализации на территории региона государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области».