Выдачу гуманитарной помощи в Белгороде приостановят на два дня

11 и 12 июня будут принимать и сортировать полученные грузы. фото: @beladm31.

В Белгород со многих регионов страны доставили уже больше 200 тонн гуманитарного груза для жителей Шебкинского городского округа, которые подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. На 11 и 12 июня запланированы погрузочно-разгрузочные работы и приемка новых партий гуманитарных грузов. Поэтому выдача помощи шебекинцам временно приостановится.

13 июня волонтеры продолжат выдавать гуманитарную помощь. Сегодня, 10 июня, пункты также работают по обычному графику.

- Мы получаем грузы гуманитарной помощи практически из всех регионов Российской Федерации. Сегодня пункты выдачи гуманитарной помощи работают, но завтра-послезавтра нам нужно рассортировать и развезти, чтобы все жители эвакуированных городов и сел имели возможность вне зависимости от того места, где проживают, получить все группы товаров, которые находятся в нашем распоряжении, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.