В Белгород доставили более 200 тонн гуманитарной помощи для шебекинцев. фото: @beladm31.

Еще 70,5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов жителей Шебекинского городского округа доставили в Белгород из Краснодарского и Ставропольского краев.

Для шебекинцев собрали все необходимое - продовольствие, питьевую воду, бытовые товары, корма для животных.

В организации сбора гуманитарной помощи активное участие приняли региональное отделение партии «Единая Россия» Краснодарского края, Противопожарная аварийно-спасательная служба Ставрополья совместно с краевым Министерством экономического развития. Кроме того, п оказали органы местного самоуправления, предприниматели, общественные организации и жители.

- Мы получаем грузы гуманитарной помощи практически из всех регионов Российской Федерации. На сегодняшний день мы уже получили и разгрузили 79 фур – это более двухсот тон груза. Сегодня пункты выдачи гуманитарной помощи работают, но завтра-послезавтра нам нужно рассортировать и развезти, чтобы все жители эвакуированных городов и сел имели возможность вне зависимости от того места, где проживают, получить все группы товаров, которые находятся в нашем распоряжении, - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.