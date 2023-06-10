Белгородский губернатор: больше 700 шебекинцев приняли в Туле, Пензе и Липецке

Еще 49 человек из Шебекинского округа отправились в Тульскую область. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 9 июня, 49 жителей Шебекинского городского округа отправились в Тульскую область. Кроме того, более 700 шебекинцев также уже приняли в Пензенской и Липецкой областях. Об этом в утреннем сообщении рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Вчера, например, Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области, встретился с нашими жителями. Посмотрел, как они устроились, и я очень благодарен лично ему и всем губернаторам, которые откликнулись на нашу беду и принимают наши семьи, принимают наших детей, - обратился глава региона в соцсети.