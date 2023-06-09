Белгородскую область накроет жара до +30 градусов 10 июня 2023

В Белгороде ночью 14-16 градусов выше ноля, днем от +28 до +30 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В субботу, 10 июня на территории нашего региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие дожди. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем от +25 до +30 градусов. В Белгороде ночью 14-16 градусов выше ноля, днем от +28 до +30 градусов.

В связи с повышением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В знойные дни старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.