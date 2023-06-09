Белгородские власти устраивают культурные походы для детей изприграничья

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Работники культуры и волонтёры продолжают дарить яркие эмоции детям из Грайворонского и Шебекинского городских округов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В пунктах временного размещения для ребят организованы интерактивные и развлекательные программы, тематические концерты, различные мастер-классы. Также им предлагают экскурсии в лучшие музеи и учреждения культуры Белгородской области.