Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды9 июня 2023 14:58

Белгородские власти устраивают культурные походы для детей изприграничья

Мальчишкам и девчонкам предлагают экскурсии в лучшие музеи региона
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Работники культуры и волонтёры продолжают дарить яркие эмоции детям из Грайворонского и Шебекинского городских округов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В пунктах временного размещения для ребят организованы интерактивные и развлекательные программы, тематические концерты, различные мастер-классы. Также им предлагают экскурсии в лучшие музеи и учреждения культуры Белгородской области.