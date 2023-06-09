В Белгородской области столкнулись двое «Жигулей»

По предварительным данным, вчера, 8 июня, в 10:30 на проспекте Алексея Угарова, в районе дома № 9 микрорайона Королева 30-летний водитель, управляя машиной «ВАЗ 21093», при повороте налево заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21124» под управлением 38-летнего водителя, из-за оба транспортных средства перевернулись. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В результате ДТП водитель «Жигулей 21093» получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении с «Ладой Вестой» пострадал водитель скутера.