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НовостиПроисшествия9 июня 2023 13:41

В Белгородской области задержали волгоградца, повторно севшего за руль нетрезвым

Его могут лишить свободы на два года
Алексей СЕРГУНИН
От прохождения освидетельствования водитель «ВАЗа» отказался.

От прохождения освидетельствования водитель «ВАЗа» отказался.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 8 июня, около 9:00 на автодороге «М2 – Крым» инспекторы ДПС Старого Оскола для проверки документов остановили иногородний автомобиль «ВАЗ 2114» под управлением 25-летнего жителя Волгоградской области. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. У мужчины имелись признаки опьянения. При проверке полицейские установили, что ранее он уже был лишен прав за нетрезвое вождение. При этом мужчина признался, что употребляет наркотики. От прохождения освидетельствования водитель «ВАЗа» отказался.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.