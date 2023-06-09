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НовостиПроисшествия9 июня 2023 12:46

В Белгороде в столкновении с «Ладой Вестой» пострадал водитель скутера

Он сам спровоцировал ДТП
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 8 июня, в 7:45 48-летний водитель, управляя скутером «Хонда», ехал по улице Механизаторов в направлении улицы Белгородской сирени. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

При въезде он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Ладой Вестой» под управлением 45-летнего водителя. В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 8-летний ребенок пострадал в ДТП в Белгороде.