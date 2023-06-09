Белгородцы могут совершить экскурсию на ретропоезде в предстоящие выходные

Состав декорирован для погружения пассажиров в атмосферу 1943 года. Проводники работают в форме образца военных лет. В вагонах организованы фотозоны и игровой уголок для детей. Время в пути составляет 2 часа 35 минут. Для удобства пассажиров из Белгорода предусмотрены стыковочные рейсы.

Маршрут для туристов на субботу 10 июня:

13:05 – 14:55. Проезд поездом № 6234 от Белгорода до ст. Сараевка;

15:25 – 17:55. Поездка на ретропоезде № 6512 «Дорогой мужества» Сараевка – Старый Оскол;

17:55 – 18:53. Осмотр экспозиции на ст. Старый Оскол;

18:53 – 21:12. Проезд поездом № 7117 от Старого Оскола до Белгорода.

Маршрут для туристов на воскресенье 11 июня:

7:40 – 9:31. Проезд поездом № 6244 от Белгорода до ст. Сараевка;

9:50 – 12:20. Поездка на ретропоезде № 6514 «Дорогой мужества» Сараевка – Старый Оскол;

12:20 – 15:33. Осмотр экспозиции на ст. Старый Оскол;

15:33 – 17:45. Проезд поездом № 7125 от Старого Оскола до Белгорода.

Напомним, Дорога мужества – это железнодорожная линия протяженностью 95 км, построенная в 1943 году местными жителями и железнодорожниками за 32 дня. По ней в годы Великой Отечественной войны обеспечивалось снабжение воюющих частей Красной армии. Работа магистрали стала большим вкладом в разгром врага на Курской дуге.