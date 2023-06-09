Житель Белгорода угнал чужую машину, чтобы сдать ее в металлолом

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратился 19-летний местный житель, который сообщил, что у него пропал автомобиль. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 25-летний белгородец.

По предварительным данным, злоумышленник заметил припаркованный во дворе многоквартирного дома «Жигули», которые оказались незапертым. Воспользовавшись ситуацией, он решил сдать чужую машину на разборку, но завести ее так и не смог. При помощи знакомого подозреваемый отбуксировал автомобиль в пункт приема. О том, что транспортное средство ему не принадлежит, злоумышленник приятелю не сказал. Спустя время подозреваемый узнал, что его разыскивает полиция, после чего выкупил машину и вернул на прежнее место.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.