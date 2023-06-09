Белгородец обворовал салон сотовой связи, в котором работал

Клиенты вносили в кассу наличные деньги, которые в последующем при введении реквизитов поступали на счет владельца карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду с заявлением о мошенничестве обратился представитель одного из операторов сотовой связи. ОБ этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Он сообщил о хищении принадлежащих компании денег, которое было выявлено в ходе инвентаризации. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Белгороду установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель областного центра.

По предварительным данным, мужчина работал менеджером по продажам в одном из салонов сотовой связи. В его обязанности входило пополнение клиентских банковских карт через платежную систему оператора. Клиенты вносили в кассу наличные деньги, которые в последующем при введении реквизитов поступали на счет владельца карты.

Выяснилось, что сотрудник салона указал в платежной системе свой расчетный счет для пополнения, но по факту деньги в кассу никто не вносил. Чтобы скрыть хищение он подделывал чеки о якобы поступлении наличных. В общей сложности злоумышленнику удалось похитить около 180 тысяч рублей, которые он потратил.

- В соответствии с ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет, - пояснила следователь следственного отдела № 5 СУ УМВД России по Белгороду Дарья Ткаченко.