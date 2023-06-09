Росгвардейцы навестили воспитанников Белгородского дома ребенка

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках ведомственной благотворительной акции «Дорогою добра» представители Управления Росгвардии по Белгородской области и их партнеры посетили Белгородский дом ребенка. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Росгвардейцы подарили детям корзины с фруктами и сладкие подарки. Для гостей мероприятия воспитатели вместе с детьми подготовили праздничную концертную программу.

- Каждый ребенок, лишенный родительской заботы, должен знать, что он не одинок. Помогать детям, которые нуждаются в особой заботе, для нас уже стало доброй традицией. Все вместе мы сделаем мир ярче и счастливее для детей! - подчеркнул заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Алексей Арбузов.

Напомним, что росгвардейцы на постоянной основе взаимодействуют с Белгородским домом ребенка в оказании всесторонней помощи. Так в апреле прошлого года высадили более 20 саженцев березы на территории детского учреждения в рамках акции «Сад памяти».