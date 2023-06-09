Белгородские спортсмены завоевали четыре медали на спартакиаде инвалидов-колясочников

Участие в спартакиаде приняли более 150 человек из 17 команд, в том числе две команды из РФ (Белгород и Брянск). В течение трех дней спортсмены показывали свое мастерство в 13 видах спорта. Среди них – стрельба из пневматической винтовки, дартс, настольный теннис, новус, биатлон, шаффлборд, керлинг, бочча и другие.

По итогам соревнований белгородские спортсмены из Центра адаптивных видов спорта «Вершина» заняли четыре призовых места. Дмитрий Мирошников стал обладателем золотой медали по теннису и серебряной по керлингу, Олег Соломка взял золото в шаффлборде и серебро – в теннисе.