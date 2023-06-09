Волонтеры привезли корм для собак в белгородском Шебекино

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Роман и Людмила организовывали прогулки, походы и катания с собаками. Из-за обстановки в Шебекино хозяева пока не могут вывезти животных в безопасное место. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Для собак волонтеры привезли 200 килограммов корма. Сейчас владельцы животных выбирают участок, куда можно транспортировать питомцев.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в каждом районе Белгородской области появятся по три площадки для собак в этом году. Губернатор поручил главам муниципалитетов проработать вопрос с местами для выгула животных.