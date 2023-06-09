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НовостиПолитика9 июня 2023 7:16

Следком России расследует факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области

Об этом сообщил телеграм-канал ведомства
Алексей СЕРГУНИН
Фото СУ СК РФ по Белгородской области.

Фото СУ СК РФ по Белгородской области.

Вооруженные формирования Украины обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. В селе Новостроевка-Вторая повреждены объекты на территории производственной базы. При обстреле Шебекино пострадало три человека, повреждены жилые дома.

- Следствие принимает меры к установлению обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению этих преступлений, - сказано в телеграм-канале СК РФ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, трое жителей Белгородской области получили ранения после атаки ВСУ в ночь с 8 на 9 июня.