Пьяные белгородцы испортили баннер с изображением погибшего в СВО земляка

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Сотрудники УМВД России по Белгороду нашли горожан, которые в ночь с 6 на 7 июня нанесли надпись на установленную Народном бульваре конструкцию с изображением героя СВО. Ими оказались 21-летний местный житель и его 24-летняя подруга. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Злоумышленники признались, что прогуливались по центру города в состоянии алкогольного опьянения. Увидев конструкцию с хорошей поверхностью, они решили имеющимся маркером нарисовать на ней свой никнейм. По словам нарушителей, в тот момент они не задумывались о том, что наносят надпись на баннер с изображением погибшего военнослужащего. Мужчина и женщина извинились перед всеми, кого оскорбил их поступок.

В их отношении составлены протоколы по ст. 6.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях (Нанесение надписей, изображений, в том числе противоречащих общим принципам морали и нравственности). Материалы рассмотрит административная комиссия.