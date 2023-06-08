В пятницу в Белгородской области ожидаются дожди и грозы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным синоптиков, в пятницу, 9 июня на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью слабый ветер переменных направлений, днем юго-западный 8-13 м/с, при грозах порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов.

В областном центре ночью 13-15 градусов тепла, днем потеплеет от 26 до 28 градусов.

Сотрудники спасательного ведомства советуют гражданам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы, чтобы избежать короткого замыкания и возможного пожара.

Помимо этого, дожди могут стать причиной аварии на дороге, поэтому водителям важно соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции. Заранее тормозите на пешеходных переходах и избегайте резких поворотов и маневров. Не оставляйте свой автомобиль под деревьями и рекламными щитами. Самым безопасным способом в условиях сильного ветра будет убрать его в гараж до конца непогоды.