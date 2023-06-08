На пригородный поезд «Томаровка – Белгород» назначен утренний рейс. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области вместе с Пригородной пассажирской компанией «Черноземье» ЮВЖД договорились о запуске пригородного поезда Томаровка – Белгород в утреннее время.

Уже с 14 июня этого года в рабочие дни начнет курсировать пригородный поезд № 6009 «Томаровка – Белгород». Со станции «Томаровка» он будет отправляться в 7:23, с прибытием на станцию «Белгород» в 8:29. В городской черте предусмотрены остановки на платформах Заречка, Новая жизнь, УСК С. Хоркиной, Белгород-Сумской, Рынок Салют.

Вернуться в Томаровку из Белгорода вечером пассажиры могут на пригородном поезде № 6078 «Разумное – Томаровка». Из областного центра он отправляется в 17:32, в Томаровку прибывает в 18:30.

Перевозки пассажиров осуществляются комфортабельными рельсовыми автобусами серии РА-2, оборудованными кондиционерами и санузлами.