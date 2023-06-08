Житель Белгородской области украл у сожительницы больше 400 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

В полицию Старого Оскола обратилась 50-летняя местная жительница. Утром 7 июня она обнаружила, что из ее квартиры пропали деньги – более 400 тысяч рублей. В краже женщина заподозрила своего сожителя.

Оперативники задержали подозреваемого спустя шесть часов. Им оказался 41-летний ранее одиннадцать раз привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина. К моменту задержания он успел потратить более 100 тысяч похищенных денег, причем 40 тысяч из них на такси. У подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 280 тысяч рублей.

По предварительным данным, пара совместно проживала в течение семи лет. В ночь с 6 на 7 июня в квартире пострадавшей было застолье. Когда все уснули, злоумышленник в поисках банковской карты обнаружил крупную сумму денег, которую и решил похитить. Украденные средства староосколец потратил на алкоголь и развлечения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.