Больше 9 тонн гумпомощи направил в Белгородскую область Российский Красный Крест

Российский Красный Крест (РКК) отправил свыше 9 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Шебекино и других приграничных населенных пунктов Белгородской области.

Гуманитарный груз будет распределен среди 14 местных отделений РКК в регионе, которые находятся в непосредственной близости от пунктов временного размещения пострадавших.

- Мы отправили в Белгородскую область свыше 9 тонн гуманитарной помощи. В первую очередь, это продукты питания как для взрослых, так и для детей – овощи, фрукты, крупы, масло, молоко, мука, сахар, сухие молочные смеси, фруктовые и овощные пюре для детей. Кроме того, мы доставили предметы детской гигиены, так как среди переселенцев есть семьи с младенцами, – уточнил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Напомним, эвакуированные жители Белгородской области также могут получить материальные выплаты от РКК. Размер выплат составляет от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от размера семьи. На данный момент реготделением собрано 2 000 заявлений на выплаты, прием заявок продолжается.

Ранее Российский Красный Крест уже доставил в пункты временного размещения в Белгородской области свыше полутора тысяч единиц бутилированной воды, бытовую технику (холодильники, стиральные машины, чайники) и бытовую химию.