Энергетики провели специальный Штаб на территории Шебекинского городского округа

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провели специальный оперативный Штаб по вопросам обеспечения жителей региона электроснабжением и восстановления электросетевой инфраструктуры Шебекинского городского округа, подвергающейся массированным обстрелам и воздействию диверсионных групп. В заседании Штаба также приняли участие глава округа Владимир Жданов и руководство коммунальных служб.

О результатах работы группировки быстрого развертывания энергетиков на территории Белгородской области доложил глава энергокомпаний Игорь Маковский. Энергетики круглосуточно мониторят ситуацию, проводят анализ повреждений и на основании полученных данных осуществляют ремонт.

- Сегодня работали в Шебекино, Таволжанке. Мы непрерывно восстанавливаем электроснабжение потребителей с учетом фактического состояния энергообъектов. Все необходимое для этого у наших специалистов в регионе имеется, – подчеркнул Игорь Маковский.