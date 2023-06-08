В Белгородской области выбрали объекты для благоустройства

В Белгородской области по результатам проведенных общественных обсуждений с 15 апреля по 31 мая проходило рейтинговое голосование за выбор дизайн-проектов общественных территорий. В голосовании приняли участие более 186 тысяч белгородцев. В прошлом году этот показатель составил 172 тысячи, в 2021 году – более 111 тысяч.

- Требованием постановления Правительства Российской Федерации все объекты благоустройства касаемо общественных пространств: парки, скверы, набережные, бульвары, пляжи – выбираются на рейтинговом голосовании. Люди сами выбирают как должен выглядеть тот или иной объект, – отметила заместитель министра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова.

Онлайн-голосование проходило в 10 муниципалитетах области: в городе Белгороде, Белгородском, Вейделевском. Волоконовском, Ровеньском районах, а также в Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Старооскольском и Шебекинском городских округах.

Самыми активными в голосовании оказались жители Алексеевского городского округа – 31 тысяча человек, Старооскольского городского округа – 55 тысяч человек, Губкинского городского округа – 13 тысяч человек, города Белгорода – 49 тысяч человек и Белгородского района – 11 тысяч человек.

Благоустройство территорий по выбранным проектам будет выполняться в 2024 году. В регионе обновят 35 общественных пространств и три дворовые территории. Общий объем финансирования составит 519,8 млн рублей, из них 446 млн рублей – федеральные средства, остальное профинансирует областной и муниципальные бюджеты.