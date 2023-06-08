Белгородские спасатели вызволили из бетонного плена котенка

фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области.

Жалобное мяуканье услышала компания детей в поселке Разумное Белгородского района. Придя на звук, ребята обнаружили котенка, который застрял в небольшой яме между стеной здания и расположенным рядом бетонным блоком. Школьники сообщили об этом родителям, а те в свою очередь позвонили в службу спасения.

НА место происшествия приехали сотрудники поисково-спасательной службы Белгородской области и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента отодвинули блок и вытащили попавшее в беду животное. Котенок не пострадал, а лишь немного испугался. Его вручили неравнодушным людям, которые пообещали позаботиться о четвероногом.

В региональном МЧС напоминают, если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации немедленно сообщайте об этом в Службу спасения по номеру телефона «101» или «112».