Белгородские власти опубликовали список адресов по сбору гумпомощи

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Правительство Белгородской области опубликовало полный список адресов пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей приграничных территорий региона. На сегодняшний день они действуют в 14 городах и поселках.
АЛЕКСЕЕВКА
Центр культурного развития «Солнечный»
пл. Никольская, д. 5
График работы: с 9:00 до 18:00
БЕЛГОРОД
Центр молодежных инициатив
ул. Студенческая, д.17
График работы: 06:00 до 23:00
Культурный центр «Октябрь»
ул. Николая Островского, д.20
График работы: 10:00 до 20:00
БИРЮЧ
Центр культурного развития «Юбилейный»
Соборная площадь, д.3
График работы: с 8:00 до 17:00
БОРИСОВКА
Центр молодёжи
пл.Ушакова, д.16
График работы: с 8:00 до 21:00
ВОЛОКОНОВКА
ЦМИ
ул. Ленина, д. 20А
График работы: с 8:00 до 17:00
ВАЛУЙКИ
отделение Красного креста
ул. 1-го Мая, 9
График работы: с 08:00 до 17:00
ВЕЙДЕЛЕВКА
Управление соц.защиты
ул. Мира, д. 14
График работы: с 08:00 до 17:00
ГРАЙВОРОН
(**для жителей Козинской и Гора-Подольской сельской территории)
Дворец культуры и спорта
ул. Ленина, д. 22 Е
График работы: в будни с 8:00 до 17:00
ИВНЯ
Культурно-общественный центр
ул. Ленина, д. 22
График работы: с 8:00 до 19:00
КОРОЧА
Центр молодёжных инициатив
ул. Пролетарская д. 39
График работы: будние дни с 09:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 15:00
Управление социальной защиты населения
Площадь Васильева, д. 13
График работы: с 8:00 до 17:00
НОВЫЙ ОСКОЛ
Центр молодёжных инициатив
пл. Революции д. 31
График работы: 8:00 до 18:00
ПРОХОРОВКА
«Детско-юношеский центр»
ул.Советская, д. 67
График работы: пон-пят с 8:00 до 20:00, сб 9:00 до 15:00, вс выходной
СТРОИТЕЛЬ
Центр культурного развития «Звёздный»
ул. Ленина, д.14
График работы: с 10:00 до 19:00
СТАРЫЙ ОСКОЛ
Общежитие СОФ МГРИ
ул. Ленина, д.13
График работы: с 10:00 до 20:00
ФОК «Студенческий» СТИ НИТУ «МИСиС»
м-н Макаренко, д. 43
График работы: в будни с 9:00 до 18:00
Торговый центр «Боше»
м-н Ольминского, д. 16
График работы: с 10:00 до 20:00