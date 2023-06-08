Белгородские власти опубликовали список адресов по сбору гумпомощи

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Правительство Белгородской области опубликовало полный список адресов пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей приграничных территорий региона. На сегодняшний день они действуют в 14 городах и поселках.

АЛЕКСЕЕВКА

Центр культурного развития «Солнечный»

пл. Никольская, д. 5

График работы: с 9:00 до 18:00

БЕЛГОРОД

Центр молодежных инициатив

ул. Студенческая, д.17

График работы: 06:00 до 23:00

Культурный центр «Октябрь»

ул. Николая Островского, д.20

График работы: 10:00 до 20:00

БИРЮЧ

Центр культурного развития «Юбилейный»

Соборная площадь, д.3

График работы: с 8:00 до 17:00

БОРИСОВКА

Центр молодёжи

пл.Ушакова, д.16

График работы: с 8:00 до 21:00

ВОЛОКОНОВКА

ЦМИ

ул. Ленина, д. 20А

График работы: с 8:00 до 17:00

ВАЛУЙКИ

отделение Красного креста

ул. 1-го Мая, 9

График работы: с 08:00 до 17:00

ВЕЙДЕЛЕВКА

Управление соц.защиты

ул. Мира, д. 14

График работы: с 08:00 до 17:00

ГРАЙВОРОН

(**для жителей Козинской и Гора-Подольской сельской территории)

Дворец культуры и спорта

ул. Ленина, д. 22 Е

График работы: в будни с 8:00 до 17:00

ИВНЯ

Культурно-общественный центр

ул. Ленина, д. 22

График работы: с 8:00 до 19:00

КОРОЧА

Центр молодёжных инициатив

ул. Пролетарская д. 39

График работы: будние дни с 09:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 15:00

Управление социальной защиты населения

Площадь Васильева, д. 13

График работы: с 8:00 до 17:00

НОВЫЙ ОСКОЛ

Центр молодёжных инициатив

пл. Революции д. 31

График работы: 8:00 до 18:00

ПРОХОРОВКА

«Детско-юношеский центр»

ул.Советская, д. 67

График работы: пон-пят с 8:00 до 20:00, сб 9:00 до 15:00, вс выходной

СТРОИТЕЛЬ

Центр культурного развития «Звёздный»

ул. Ленина, д.14

График работы: с 10:00 до 19:00

СТАРЫЙ ОСКОЛ

Общежитие СОФ МГРИ

ул. Ленина, д.13

График работы: с 10:00 до 20:00

ФОК «Студенческий» СТИ НИТУ «МИСиС»

м-н Макаренко, д. 43

График работы: в будни с 9:00 до 18:00

Торговый центр «Боше»

м-н Ольминского, д. 16

График работы: с 10:00 до 20:00