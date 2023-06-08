Белгородская область получила средства для выплат отселенным жителям. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Жители Шебекинского и Грайворонского округов, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ, начнут получать первые единоразовые выплаты с завтрашнего дня. Об этом сообщил убернатор Вячеслав Гладков.

- В конце прошлой недели доложил Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину о ситуации в регионе, попросил помощи. В понедельник созвонились, Михаил Владимирович сказал, что решение принято и помощь будет оказана. Федеральные средства уже поступили в областной бюджет. Сегодня формируем списки и передаем на оплату первой меры поддержки – единовременной выплаты в 10 тысяч рублей. Средства начнут поступать уже завтра, - сказал глава региона.

Со следующей недели начнутся вторые выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости - по 50 тысяч на каждого члена семьи.

Также губернатор отметил, что Правительство РФ выделило Белгородской области средства, чтобы устроить всех, кто покинул свои дома из-за обстрелов, в пунктах временного размещения в безопасных районах области.

- Наши жители в ПВР будут обеспечены всем необходимым абсолютно бесплатно: проживание, питание и все самое необходимое, - подчеркнул Вячеслав Гладков.