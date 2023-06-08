В Белгородской области выпускникам 9-х и 11-х классов начали вручать аттестаты. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В этом году аттестаты получат более 9,5 тысячи девятиклассников и порядка 600 одиннадцатиклассников, не сдававших ОГЭ и ЕГЭ. Документы обычного образца выпускникам, проходившим обучение на удаленке, выдаются с 1 июня.

Школьники Шебекинского городского округа получат аттестаты в управлении образования областного центра.

Девятиклассникам, обучавшимся очно, вручат аттестаты до 24 июня, после завершения основного государственного экзамена. Одиннадцатиклассникам – после сдачи ЕГЭ, с 24 июня. Аттестаты с отличием выпускники 9-х классов, обучающиеся в школах приграничных территорий, смогут получить уже с 13 июня.

Напомним, что выдача аттестатов с отличием для девятиклассников из приграничных территорий ранее не была предусмотрена. Потребовалось внесение изменений в федеральный порядок выдачи документов. Соответствующий приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации и вступает в силу 12 июня 2023 года.

Одиннадцатиклассникам, которые обучались дистанционно и приняли решение сдавать ЕГЭ, аттестаты вручат до 24 июня.