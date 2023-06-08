8-летний ребенок пострадал в ДТП в Белгороде.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде иномарка сбила проезжей части восьмилетнего мальчика. Ребенок на самокате пересекал дорогу.
По предварительной информации, вчера утром 37-летняя автомобилистка за рулем «Ситроен С4», следуя по ул. Н. Чумичова в направлении ул. Маяковского, в районе д. 104 по ул. Н. Чумичова, наехала на 8-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, результате ДТП несовершеннолетнего доставили в больницу областного центра с травмами.