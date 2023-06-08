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НовостиПолитика8 июня 2023 11:03

Из-за обстрелов в белгородском Шебекино пострадали несколько предприятий и гостиница

За 7 июня по городскому округу со стороны ВСУ было выпущено 345 единиц различных боеприпасов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Из-за обстрелов в белгородском Шебекино пострадали несколько предприятий и гостиница.

Из-за обстрелов в белгородском Шебекино пострадали несколько предприятий и гостиница.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки по Шебекинскому округу зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с беспилотников. Всего же было выпущено 345 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщил губернатор Гладков.

В самом Шебекино были повреждены несколько промышленных предприятий и здание гостиницы. На данный момент уточняется количество разрушенных домов и поврежденных автомобилей. Пострадавших нет.

Кроме того, из «Градов» ВСУ обстреляли Безлюдовку и Графовку. По селу Муром били из артиллерии – зафиксировано 16 прилетов. Повреждены хозпостройка и автомобиль. В Новой Таволжанке зафиксировано 40 прилетов. По селу Терезовка выпущено 3 минометных снаряда. Обошлось без пострадавших.