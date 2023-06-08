В Белгороде полиция оштрафовала припарковавшегося на тротуаре водителя «Лексуса»

В ходе мониторинга социальных сетей, белгородские автоинспекторы выявили нарушителя Правил дорожного движения. Неравнодушные местные жители опубликовали в сети фото с припаркованным на тротуаре в районе дома 58 на Народном бульваре автомобилем «Лексус».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении злоумышленника - жителя Белгородского района 1979 года рождения - в настоящее время составлен административный материал по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей.