Четыре крупных пожара возникли в белгородских лесах Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Авиалесоохрана сообщает, что на территории Белгородской области возникли четыре крупных лесных пожара. Это крупнейшие пожары в Черноземье в этом году.

Возгорания возникли 5 июня. Огнем охвачена территория площадью 57 гектаров. По данным ведомства, в ночь с 7 на 8 июня тушение пожаров еще продолжалось.

Также на сайте Авиалесоохраны сообщается, что всего в России в полночь 8 июня было 96 действующих лесных пожаров в 19 регионах.

Из-за лесных пожаров режим ЧС введен в 7 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим в связи с погодными условиями установлен в 55 регионах страны.