Белгородцы, вывозившие людей из Шебекино, могут пересмотреть штрафы за нарушение ПДД

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородцы обратились к губернатору с просьбой разобраться со штрафами для водителей, которые вывозили людей из Шебекинского городского округа во время обстрелов. Некоторые из них получили штрафы за превышение скорости в размере 2 тысяч рублей. Глава регионального Минтранса Сергей Евтушенко пообещал разобраться с ситуацией в приграничье.

В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили, что автовладельцы, получившие постановления об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, зафиксированных камерами фотовидеофиксации на автодороге «Белгород-Шебекино-Волоконовка» в период с 1 по 6 июня 2023 года, могут обратиться в подразделение ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Белгородской области по адресу: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 102-а.

Обращения белгородцев будут рассмотрены в порядке главы 30 КоАП РФ «Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях», а также п. 3 ст. 24.5 КоАП РФ «Обстоятельства, исключающие производство по делу об административных правонарушениях».