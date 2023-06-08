В Белгороде обновят 33 детские и спортивные площадки в этом году

фото: пресс-служба мэрии Белгорода.

В этом году в Белгороде обновят 33 детские и спортивные площадки. Мэр областного центра Валентин Демидов отметил, что часть из них обустроят в рамках губернаторской программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Так, в их числе, площадки в районе киноцентра «Русич» и на улице Набережной.

Большую часть территорий обновят во дворах многоэтажных домов в рамках комплексного благоустройства. Градоначальник лично осмотрел все площадки, пообщался с жителями, чтобы убедится, что все пожелания учтены. Специалисты уже завершили инвентаризацию всех площадок (более 1000). В ремонте нуждаются около 20%.

- Конечно, исходим из возможностей бюджета. Постарались по максимуму включить те объекты, где обновления ждут очень долго. К примеру, на Октябрьской, 63, 63а; Мокроусова, 9; Богдана Хмельницкого, 136, 140, – отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.