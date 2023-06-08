Белгородские клумбы украсят более 125 тысяч летних растений. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Бригады озеленителей активно трудятся над преображением городских клумб. Сейчас рабочие выкапывают луковицы тюльпанов, которые уже отцвели. Их подсушат и отправят на хранение в специальные помещения до осени. Об этом рассказали в администрации областного центра.

Клумбы в парке Победы, на Свято-Троицком бульваре и на улице 50-летия Белгородской области преобразятся уже к следующей неделе. Там появятся яркие композиции из однолетников и многолетников. Горожане увидят десятки тысяч колеусов, бархатцев, сальвий, роз и других цветов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Белгорода, общая площадь озеленения составит порядка 3,5 тысячи квадратных метров.