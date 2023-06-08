Губернатор проверил работу «Поездов здоровья» в Белгороде Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области на время изменили график работы «Поездов здоровья». По поручению губернатора они временно дежурят у ПВР, чтобы жители Шебекинского городского окрурга смогли пройти медосмотр.

Вчера глава региона Вячеслав Гладков осмотрел, как мобильные комплексы развернуты в пункте временного размещения общежития НИУ БелГУ. За сутки осмотр прошли более 30 человек.

- Запрос есть. Поэтому до конца этой недели и начала следующей врачи будут работать здесь. В усиление с понедельника придет еще один комплекс, который разместим в другом ПВР на Шухова, - отметил губернатор.

Отметим, в Белгороде на сегодняшний день в пунктах временного размещения проживает порядка пяти тысяч человек. Запрос на оказание медицинской помощи очень большой.