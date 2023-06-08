Белгородский губернатор обозначил сроки восстановления электричества в селах Шебекино

В Чураевской сельской территории электричество должно появиться в течение двух суток Фото: скриншот видео

Шебекино в последнее время подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Сейчас в населенных пунктах городского округа отсутствует электроснабжение. Подача воды тоже приостановлена. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что электроснабжение планируют восстановить в ближайшее время. Об этом он сообщил в соцсети 7 июня.

- Надеюсь, в ближайшее время свет в Шебекино мы дадим. В том числе через волонтеров организуем дополнительный подвоз воды жителям. Поставил задачу главе округа Владимиру Николаевичу Жданову привезти маленькие генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны, те, кто там остается, - сказал губернатор.

Кроме того, Гладков посетил населенные пункты Чураевской сельской территории, которая обслуживает 8 сел. Там электричество должно появиться в течение двух суток.

- Энергетики обещают в течение 2 суток дать электроэнергию. Значит будет вода. А будет свет – запустится хлебопекарня и будет свой свежий хлеб, а не привозной. В магазине продукты есть, - подчеркнул Гладков.