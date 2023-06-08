С пятницы, 9 июня, жители Шебекино начнут получать первые единоразовые выплаты

В утреннем обращении Вячеслав Гладков рассказал о порядке получения единовременных выплат для жителей Шебекино. Так, первые единоразовые поступления в размере 10 тысяч рублей будут начислены уже завтра, 9 июня. Федеральные средства уже поступили в регион и сегодня будут перечисляться в банки. Вторые выплаты начнутся на следующей неделе.

Глава региона также отметил, что перечисления буду проводиться по упрощенной схеме, без дополнительного сбора документов.

- Я сегодня постараюсь максимально быстро опубликовать порядок осуществления данных выплат. Мы постарались сделать все, чтобы не было никаких дополнительных бюрократических формальностей. Понимаем, жителям отселенных наших сел и городов и так непросто, чтобы ходить писать дополнительные заявления и выполнять другие бюрократические процедуры. Поэтому все, что от нас зависит, будем делать максимально быстро, чтобы помощь дошла до получателя, - сказал Вячеслав Гладков.