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НовостиПроисшествия8 июня 2023 5:43

Губернатор сообщил о работе ПВО над Белгородом

Спецслужбы уточняют последствия на земле
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор сообщил о работе ПВО над Белгородом.

Губернатор сообщил о работе ПВО над Белгородом.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Ранним утром 8 июня белгородцы проснулись не от будильника. Над Белгородом система противовоздушной обороны сработала по двум целям. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

В социальных сетях появилась информация о нескольких разбитых осколками окнах.