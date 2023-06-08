Губернатор сообщил о работе ПВО над Белгородом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Ранним утром 8 июня белгородцы проснулись не от будильника. Над Белгородом система противовоздушной обороны сработала по двум целям. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

В социальных сетях появилась информация о нескольких разбитых осколками окнах.